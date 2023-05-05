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Ekonomi Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatı uzatıldı
Ekonomi

Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatı uzatıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 09:17:00 -
Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatı uzatıldı

TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır ve Mardin'de 61 bin 268 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 18 Nisan 2025'e kadar 2 yıllığına uzatılmasına karar verildi.

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