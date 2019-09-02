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Diyarbakır takımları ilk haftada karşı karşıya gelecek

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
Diyarbakır takımları ilk haftada karşı karşıya gelecek

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu. 1. Grup’ta yer alan Diyarbakır temsilcileri Bağlar Belediyespor ve Bismil 21Sportif Faaliyetler Gençlik Kulübü, ilk haftada birbirleriyle karşılaşacak.


Bismil 21Sportif Faaliyetler Gençlik Kulübü-Bağlar Belediyespor karşılaşması Bismil’de oynanacak. Bu arada Bağlar Belediyespor, yeni sezon hazırlık kampına Nevşehir’de devam ediyor. 25 Ağustos’ta başlayan ve 7 Eylül’de sona erecek kamp sırasında sarı-mavili takım hem fizik kondisyon ve taktiğe dayalı idmanlar yaparak güç depoluyor hem de özel maçlarla eksiklerini gidermeye çalışıyor. Trabzon’un BAL temsilcilerinden Tonya Doğanspor’la karşılaşan Bağlar Belediyespor, 2-1 yenilmesine rağmen ortaya koyduğu iyi futbolla gelecek için umut verdi.


Öte yandan Bağlar Belediyesporlu teknik adam ve futbolcular, çalışmalardan geriye kalan zamanlarda da Nevşehir’in tarihi ve turistik bölgelerini gezerek stres atıyor.


BAL’da ilk hafta maçlarında Bismil 21Sportif ile Bağlar Belediyespor, Dersimspor ile Yüksekova Belediyespor, Siirt İl Özel İdarespor ile Bitlis Özgüzeldere, 1955 Batman Belediye ile Patnos 04Spor, 12 Bingölspor ile Muş Menderesspor, Cizre Serhatspor ile Van Yolspor karşılaşacak. Mardin Büyükşehir Belediyespor haftayı bay geçecek.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
  1. doğa

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