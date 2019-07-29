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Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı: Kılıçdaroğlu ABD'nin emriyle Kürt raporu hazırlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu raporunu güncelliyoruz” açıklamasını değerlendiren Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Kılıçdaroğlu, Amerika’nın emriyle ‘Kürt sorunu’ raporunu güncelleme kararı almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu, samimiyse CHP döneminde yapılan katliamlar nedeniyle Kürtlerden çıkıp özür dilesin.” dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı: Kılıçdaroğlu ABD'nin emriyle Kürt raporu hazırlıyor

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Daha önce ’22 Soru 22 Cevap’ diye Kürt sorunuyla ilgili yaklaşık üç dört yıl önce hazırladığımız bir raporumuz vardı. Yine benzer şekilde arkadaşlarımız gelişen olayları da dikkate alarak ’22 Soru 22 Cevap’ı güncellemek istiyoruz. Onunla ilgili çalışma var” açıklamasını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. 

“Kılıçdaroğlu, CHP’nin kirli tarihine baksın”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi “Kürt sorunu” diye bir meselenin olmadığını belirten Cemal Toptancı, “Türkiye’de eğer bir ‘Kürt sorunu’ varsa bu sorununun bir numaralı müsebbibi CHP’dir. Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanı olduğu CHP’nin kirli tarihine baktığı zaman Kürtler’e yönelik neler yaptığını ve neden CHP’nin müsebbibi olduğunu görecektir.” şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu’na ‘güncelle’ talimatını Amerika verdi”

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu raporunu güncelleyeceğiz” çıkışının altında Türkiye’yi köşeye sıkıştırmanın bir planı olarak değerlendiren Cemal Toptancı, şöyle konuştu:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını Amerika üzerinden okumak lazım. Türkiye’nin ABD’ye yönelik ‘Biz Fırat’ın doğusuna operasyon yapacağız’ ısrarı üzerine Amerika zor durumda kalmıştır. Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak, hükümetin direncini, duruşunu kırmak amacıyla Amerika, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Kürt sorunu raporunu güncelle’ talimatı vermiştir. Amerika, Kılıçdaroğlu’na rapor üzerinden Kürtler’e pas atarak karışıklık ortaya çıkarmak ve bu suretle de hükümetin elini zayıflatmak istiyor.”

“Kılıçdaroğlu, samimiyse çıksın Kürtler’den özür dilesin”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, sözlerini şöyle tamamladı:

Kemal Kılıçdaroğlu’nu samimi bulmuyorum. Kılıçdaroğlu, Amerika’nın emriyle politika yapmaktadı. ‘Kürt sorunu’ raporunu güncellemek yerine, CHP döneminde Kürtler’e karşı yapılan katliamlar nedeniyle çık özür dile. Kürtlerden özür dilersen samimi olduğuna inanırız.” 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı

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