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Aktüel

Diyarbakır sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar ikinci günde de uydu.

2020-04-24 15:00:26 -
Diyarbakır sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar ikinci günde de uydu. Kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirirken, vatandaşları da uyardı. Sokağa çıkan bazı vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıp vatandaşları evlerinde kalmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.


Kenttin turizm merkezi olan Sur ilçesinde de sessizlik hakimken, yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.

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