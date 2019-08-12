Diyarbakır sallanıyor! Bir deprem daha Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kentte öğle saatlerinde 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştu. Ayrıntılar geliyor...

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