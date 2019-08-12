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Diyarbakır sallanıyor! Bir deprem daha

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:45
Diyarbakır sallanıyor! Bir deprem daha

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kentte öğle saatlerinde 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştu. 

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:45
  1. Diyarbakır
  2. Diyarbakır deprem

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  • selim ustaselim usta51 dk önce
    chp kazandi depremler geldi...yer gök isyan ediyor, bu gidisle düsmanlarimiz icin cok güzel olacak

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