- Diyarbakır "sağlık üssü" olma yolunda ilerliyor

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır, sağlık alanında yapılan yatırımları sayesinde bölgenin "sağlık üssü" olma yolunda hızla ilerliyor.

Diyarbakır'a sağlık alanında son 15 yılda gerçekleştirilen 274 milyon liralık yatırım sayesinde hastalar, kaliteli sağlık hizmetine kavuştu.

Daha önce hastaların Batı illerine gittiği Diyarbakır, sağlanan imkanlar sayesinde artık İç ve Doğu Anadolu'daki bazı şehirlerden de hasta kabul ediyor.

Açılan yeni sağlık tesislerinin yanı sıra mevcut hastanelerde fiziki iyileştirme yapılan, 112 acil istasyon sayısının 2'den 48'e, ambulans sayısının 2'den 90'a yükseldiği kentte, hastalar, tuvaleti, banyosu ve en fazla 2 hasta yatağı bulunan odalarda 5 yıldızlı otel konforunda kaliteli sağlık hizmetine kavuştu.

İlde sağlık alanında yapılan yatırımlarla 2002'den bu yana kurulan tesis sayısı 42'ye ulaştı. Yapılan yeni tesisler sayesinde kentte sağlık hizmetinde memnuniyet oranı da yüzde 30'lardan yüzde 78'lere çıktı.

- Bin 200 yataklı sağlık kompleksi inşa edilecek

Şehir Hastaneleri konsepti ile Diyarbakır'da ilk etapta 100 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi, 200 yataklı psikiyatri hastanesi, 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi olmak üzere toplam 450 yataklı bir sağlık kompleksinin inşası için de çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ön yeterlilik ihalesi yapılan 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 200 yataklı kalp damar cerrahi hastanesi ve 150 yataklı göğüs hastalıkları hastanesi olmak üzere toplam 750 yataklı ayrıca bir şehir hastanesi konsepti hazırlıkları ve çalışmaları da devam ediyor.

Kentte devam eden sağlık yatırımları sayesinde 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ile 20 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nin (ÇEMATEM) yapımı sürüyor.

Şehir Hastaneleri Projesi de Sağlık Bakanlığının programı doğrultusunda iki etapta yapılacak. Önce fizik tedavi ve psikiyatri grubu daha sonra kadın doğum, çocuk ve kalp damar cerrahisi ve göğüs hastalıkları hastanesi şeklinde olacak. İki farklı binada toplam altı branşta bir şehir hastanesi şehre kazandırılacak.

- Kırşehirli hasta Diyarbakır'a geldi

Kalbinde ritim bozukluğu şikayetiyle Kırşehir'de hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki Döndü Acer de Batı'dan gelen hastalardan biri. Acer, ambulans uçakla Kırşehir'den sevk edildiği Diyarbakır'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Acer, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde üç boyutlu ve renkli haritalama yöntemi kullanılarak ameliyat edildi.

- "150 binden fazla hasta başvuruyor"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Acer'in ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Erkan Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık yatırımlarıyla Diyarbakır'a başka illerden hastaların geldiğini artık hastaları il dışına göndermekten ziyade, il dışından hastaların kentte sevk edildiğini aktardı.



"Çevre ve batı illerinden hastanemize 150 binden fazla hasta başvuruyor. Bu kabul ettiğimiz hastaların yüzde 15'ine tekabül ediyor." bilgisini veren Baysal, hastanede günde 6 bin hastaya bakıldığını, 2018 yılında, acil hastalar ve poliklinik hizmetleriyle yaklaşık 1,5 milyon hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Kamu Hastaneler Birliğinde böyle bir hastanın bilgisi paylaşıldıktan sonra, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün devreye girmesinin ardından, hastanın acil olarak ambulans uçakla Diyarbakır'a getirildiğini söyledi.

Hastanın yapılan müdahaleyle ölümden döndüğünü kaydeden Baysal, hastanın kalbinde kalp koruyucu pil olduğunu, bu pilin mükerrer şekilde kalbe şok vermesinden dolayı hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Baysal, şöyle konuştu:

"Pil, kalbe 9-10 defa üst üste şok vermiş. Bu pil görevini yerine getirmiş. Ama bunu sık şekilde tekrarlaması bizim arzu ettiğimiz bir durum değil. Kalp pili fırtınası dediğimiz bir durum. Acil müdahale gerektiriyor. Kırşehir'de müdahale yapılmış ama buna rağmen pilin mükerrer şok vermesi nedeniyle hastaya bir ablasyon işlemi gerekiyordu. Böyle bir durumu öğrenince hastayı kabul edeceğimizi belirttik. Ölümcül ritim bozukluğuna yönelik ablasyon, halk arasında yakma diye tabir edilen işlemi gerçekleştirdik. Hastamızın durumu şimdi gayet iyi. Bir iki gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz."

- "Çok şükür sağlığıma kavuştum"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Acer de kalp rahatsızlığı geçirdiğini belirterek, "Buraya zor yetiştim. Allah razı olsun. Doktor hayatımı kurtardı. Çok şükür sağlığıma kavuştum." dedi.

Annesinin Diyarbakır'da yapılan müdahaleyle yaşama döndüğünü ve çok mutlu olduklarını ifade Beyhan Kaya da ilk defa Diyarbakır'a geldiklerini belirtti.

Kaya, "İnsanları ve doktorları çok iyi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Annemle sağlığına kavuşmuş bir şekilde buradan gitmek bizi çok mutlu edecek." diye konuştu.







