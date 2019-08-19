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Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? HDP'li belediyelere Kayyum atandı

31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve HDP Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan belediyelerden Türk bayraklarını indirilmesi, belediyede çalışanların çıkarılıp terör örgütü PKK’ya yakın isimlerin göreve getirilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? HDP'li belediyelere Kayyum atandı

31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelir gelmez HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve HDP Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan belediyelerden Türk bayraklarını indirilmesi, belediyede çalışanların çıkarılıp terör örgütü PKK’ya yakın isimlerin göreve getirilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

İçişleri Bakanlığından 3 büyükşehire görevlendirme

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. 

Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Mustafa Yaman kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

 

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
  1. Diyarbakır Mardin Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
  2. HDP'li belediyelere Kayyum atandı
  3. HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
  4. HDP Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan
  5. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı

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