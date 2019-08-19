Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? HDP'li belediyelere Kayyum atandı 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve HDP Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan belediyelerden Türk bayraklarını indirilmesi, belediyede çalışanların çıkarılıp terör örgütü PKK’ya yakın isimlerin göreve getirilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

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