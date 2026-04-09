  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Armağan "Allah" Demenin Yasak Olduğu Yılları yazdı! Göklerde Destan, Tarlada Fırsatçılık: Murat Alan’dan "Gıda Terörü" Uyarısı! "Özel Hayat" Değil, Bavul Dolusu Nakit! CHP’li Vekiller "Bavulcu" Savunmasına Soyundu! Galatasaray'da köstebek krizi! Okan Buruk: 'Bizi içeride hangi hain satıyorsa yakalayacağız' BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan sözleri: 'Bir kez daha aday olması...' Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...' Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu Küresel Haydut ABD'den Küstah Tehdit: "Yalan" Devlet Politikası Oldu! CHP'li isim şaşırttı! 'Türkiye’nin başının belaya sokulmamasından çok memnunum' Macron’dan İsrail’e Sert Tepki: "Lübnan Ateşkes Kapsamına Alınmalı!"
Diyarbakır ile Filistin resmen kardeş ilan edildi
Gündem

Diyarbakır ile Filistin resmen kardeş ilan edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diyarbakır ile Filistin resmen kardeş ilan edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Filistin'in El Halil kentine bağlı Yatta Belediyesi ile "Kardeş Şehir" oldu. Bölgedeki savaş koşulları ve ulaşım kısıtlamaları nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelemeyen taraflar, protokolü dijital platform üzerinden düzenlenen bir imza töreniyle hayata geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Yatta Belediye Başkanı Jamil Awad, Stratejik Planlama Departmanı Yetkilisi Iyad Hammad ve meclis üyelerinin katıldığı kardeş şehir töreninde konuşan Yatta Belediye Başkanı Jamil Awad, Türkiye ve Filistin arasında doğal bir bağ bulunduğunu belirterek, imzalanan protokolün bu ilişkileri kurumsallaştıracağını ifade etti.

İmzalanan protokol, iki belediye arasında sadece sembolik bir dostlukla sınırlı kalmayıp, teknik ve sosyal alanlarda derin bir iş birliğini öngörüyor.

ORTAK SPOR TURNUVALARI

Protokol kapsamında öne çıkan başlıklar şunlar:

Belediyecilik hizmetleri, iyi yönetişim, ulaşım ve altyapı projelerinde bilgi ve deneyim paylaşımı.

Kültürel mirasın korunması, ortak sergiler, sanat heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri ve "Kültür Günleri" düzenlenecek. Ortak spor turnuvaları ve üniversiteler arası kardeşlik projeleri hayata geçirilecek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), akıllı şehir uygulamaları ve acil durum planlaması gibi teknik konularda ortak çalışmalar yürütülecek. Yerel ticaretin canlandırılması, geleneksel el sanatlarının desteklenmesi ve ekonomik heyetlerin buluşması da sağlanacak.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23