Diyarbakır ile Filistin resmen kardeş ilan edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Yatta Belediye Başkanı Jamil Awad, Stratejik Planlama Departmanı Yetkilisi Iyad Hammad ve meclis üyelerinin katıldığı kardeş şehir töreninde konuşan Yatta Belediye Başkanı Jamil Awad, Türkiye ve Filistin arasında doğal bir bağ bulunduğunu belirterek, imzalanan protokolün bu ilişkileri kurumsallaştıracağını ifade etti.

İmzalanan protokol, iki belediye arasında sadece sembolik bir dostlukla sınırlı kalmayıp, teknik ve sosyal alanlarda derin bir iş birliğini öngörüyor.

ORTAK SPOR TURNUVALARI

Protokol kapsamında öne çıkan başlıklar şunlar:

Belediyecilik hizmetleri, iyi yönetişim, ulaşım ve altyapı projelerinde bilgi ve deneyim paylaşımı.

Kültürel mirasın korunması, ortak sergiler, sanat heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri ve "Kültür Günleri" düzenlenecek. Ortak spor turnuvaları ve üniversiteler arası kardeşlik projeleri hayata geçirilecek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), akıllı şehir uygulamaları ve acil durum planlaması gibi teknik konularda ortak çalışmalar yürütülecek. Yerel ticaretin canlandırılması, geleneksel el sanatlarının desteklenmesi ve ekonomik heyetlerin buluşması da sağlanacak.