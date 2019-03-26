Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin elinde olan Diyarbakır Büyükşehir belediyesi, halka değil de terör örgüt mensuplarına hizmet etmesi üzerine Diyarbakır belediyesine kayyum atandı. Kayyum atanmasıyla Diyarbakır halkı hizmete kavuştu. Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesine alımı gerçekleştirilecek olan 387 personel alımı için gözler sonuçlara çevrildi. Peki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları son dakika açıklandı mı? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyarbakır büyükşehir belediyesi personel alımı 2019. Diyarbakır büyükşehir belediyesi personel alımı 2019 sonuçları? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlara odaklanan vatandaşlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Daha önce 7-10 Mart tarihlerinde açıklanacağı duyurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı ön başvuru sonuçları, henüz açıklanmadı. Sonuçlarla ilgili açıklama, daha önce şu şekilde yapılmıştı;

"T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 7-10/03/2019 tarihleri arasında belediye tarafından internet adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesine" www.diyarbakir.bel.tr adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden henüz bir duyuru paylaşılmadı. Detaylara ulaşıldığı an haberimizin içerisi güncellenecektir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi alımı sözlü sınavında neler sorulacak?

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kültür kongre merkezi hizmet binasında (yenişehir istasyon caddesi no:65) sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.

- Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.