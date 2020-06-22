Diyarbakır babalarının isyanı

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi 294’üncü günü geride bıraktı. Diyarbakır anneleriyle birlikte evlatlarının yolunu gözleyen acılı babalar ise bir Babalar Günü’nü daha evlatlarından ayrı geçirdiklerini belirterek, HDP ve terör örgütü PKK’ya tepki yağdırdı...

Kürtlerin yakasını bıraksınlar

Akit’e konuşan acılı babalardan Rauf Biçer, “Oğlum Mustafa’dan ayrı geçirdiğim 3. Babalar Günü. HDP’ye tepkimiz bitmeyecek, kapatılmasını istiyoruz. HDP olmasa PKK bir gün yaşayamaz. HDP’lilerin dağdakilere erzak ve giysi yardımı götürdüklerini, çocukları kaçırıp teslim ettiğini biliyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Artık Kürt halkının yakasını bıraksınlar” dedi.

Babalar gününü zehir ettiler

Oğlu Özkan için nöbet tutan Süleyman Aydın da, “HDP 5 yıldır bize Babalar Günü’nü zehir etmiş. Buna son vermek için buradayız. Çocuklarımıza kavuşana kadar da kalkmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bize destek olan, acımızı paylaşan herkesin Babalar Gününü kutluyorum. Bizim de mutlu olacağımız günler yakındır. Çocuklarımıza kavuşacağız” dedi.

HDP evlatlarımız geri getirsin

Ömer Tokay ise, şunları kaydetti: “Evladım Ömer’imden ayrı geçen Babalar Günü ne kadar iyi olabilir ki? Aylardır sürdürdüğümüz evlat nöbeti bize çocuklarımıza kavuşma umudu verdi. Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutuyoruz çünkü evlatlarımızı en son burada gördük. Yıllardır acı çekiyoruz. Bu, evlatlarımızdan ayrı geçirdiğimiz kaçıncı Babalar Günü? HDP çocuklarımızı nasıl PKK’ya teslim ettiyse öyle de alsın. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar burdayız. HDP’ye bir kez daha seslenmek istiyoruz; ‘HDP milletvekilleri, gelin çocuklarımızı PKK’dan alın. Biz çocuklarımızı sizin için yetiştirmedik. Özel okullarda okuttuğunuz çocuklarınızı gönderin dağa’ yeter artık!”

HDP ocağımızı söndürdü

Baba Celil Begdaş da oğlu Yusuf’a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, şunları ifade etti: “Oğlum geçen sene ablasıyla beraber Babalar Günü’nde bana hediye almıştı. Biliyorum ki oğlum zor yerde. Benim evimi HDP yıktı. Benden bir parçamı, ciğerimi aldı. Benim için Babalar Günü çok zor geçiyor. Evlat acısı başka bir şeye benzemez. Keşke oğlum burada olsaydı. İnşallah seneye oğlumla beraber Babalar Günü’nü kutlarız.”