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Yerel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Yerel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-18 14:13:00 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti aralıksız sürüyor.

10 yıl önce çocuğu Eren’in kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Fadime Aksu, evladını alana kadar HDP önünden bir yere ayrılmayacağını söyledi. Evladını HDP ve PKK’dan isteyen anne Aksu, “10 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. 5 yıldır da burada evlat mücadelemi sürdürüyorum. Yılmayacağım, çocuklarımızı alana kadar bir yere de gitmeyeceğiz. HDP ve PKK’dan korkmuyorum. Eğer onlardan korksaydım Kocaeli’den buralara kadar gelmezdim. Kim çocuğumun kaçırılmasına sebep olduysa benden beter olsun. Onlar bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Madem öyle kendi çocuklarını dağa yollasınlar. Ne diye bizim çocuklarımızın hayatını karartmalarına sebep oldular” dedi.

Oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Aksu, “Oğlum, ne olursun gel. Devletimize teslim ol. Hiçbir zaman buraya geleceksin diye ceza alacağını sanma. Sizi orada içeri atarlar diye korkutmalarına kanmayın. 50’ye yakın çocuğumuz teslim oldu. Korkma oğlum, artık gel” ifadelerinde bulundu.

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