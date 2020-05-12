Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 253. gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için eyleme katılan Kamile Küçükdağ, HDP'den çocuklarını istediklerini belirterek, "Arka kapıdan girip çıkıyorlar. Bize bakacak yüzleri yok. Çocuklarımız gelmeden, 500 yıl da sürse eylemimize son vermeyeceğiz. Biz buradayız." dedi.

Çocuklarını çok özlediklerini belirten Küçükdağ, "Bu kapıdan ayrılmayacağız. Çocuklarımız için canımızı feda ederiz. Onlarda Allah korkusu varsa bayram öncesinde çocuklarımızı bize versinler." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen eylemlerini sürdürdüklerini anlatan Küçükdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemine katılan Abdullah Demir de eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

HDP il binasına milletvekillerinin arka kapıdan girip çıktığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Siyaset bu mudur? Bu şekilde mi yapılır? Siyaset çocuğun üzerine mi yapılır? Bunlarda vicdan ve merhamet yok. Bunlar olsa zaten bunu yapmazlar. Siyaset kalemle olur, kanla olmaz. Siyaset çocuğu kandırıp dağa götürüp eline silah vermek değil. Bunlar Kandil'e gidip siyaset yapsın. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. 20 yıl da geçse çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. Oğlumu aramadığım yer kalmadı. Oğlum seni adım adım takip ettim. Ama vicdansızlar seni bana göstermedi. Oğlum kaç gel, adalete teslim ol."



