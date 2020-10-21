Diyarbakır annelerinden Latife Ödümlü, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ile görüştü

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, dağ kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Latife Ödümlü'yü ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa götürülen anne Ödümlü ile görüştü, talep ve sorunlarını dinledi.

Anne Ödümlü, oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu belirterek evladına kavuşmak için oturma eylemine Ordu'dan katıldığını söyledi.

Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki oğlu Özgür'ün Irak'ın kuzeyine götürüldüğünü ifade eden Ödümlü, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu da "Bu yürekli annelerin haklı ve onurlu mücadelelerini destekliyoruz. Devletimiz, kandırılarak dağa kaçırılan çocukların tekrar ailelerine kavuşması için yoğun bir çaba harcıyor. İnşallah tüm annelerimiz bir an önce evlatlarına kavuşurlar. Anne yüreğinin gücünün terörü yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.