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Gündem Diyarbakır annelerinden kalleş PKK'ya tepki
Gündem

Diyarbakır annelerinden kalleş PKK'ya tepki

Yeniakit Publisher
2023-12-25 19:07:00 -
Diyarbakır annelerinden kalleş PKK'ya tepki

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1576'ncı gününde sürüyor.

Ellerinde Türk bayraklarıyla evlatları için bekleyişi sürdüren aileler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için duydukları üzüntüyü dile getirdi, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer, aileler adına yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün saldırıları sonucu 12 evladı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmetçiğimizin yanındayız, yapılan operasyonları sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Oturma eylemi yapan annelerden Nazlı Sancar da şehit olan askerler için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
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Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Sancar, "Burada yıllardır evlat mücadelesi veriyoruz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Buradan kalkmıyoruz, hakkımız olan evlatlarımızı HDP ile PKK'ya bırakmıyoruz." diye konuştu.

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