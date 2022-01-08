Diyarbakır annelerinden diğer ailelere de destek çağrısı! Birlikten kuvvet doğar

Diyarbakır annelerinin evlatlarını terör örgütü PKK’nın pençesinden kurtarmak amacıyla 3 Eylül 2019’da başlattıkları evlat nöbeti 858’inci gününde de kararlılıkla devam ediyor. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan yüzlerce aile verdikleri mücadelenin önemine dikkat çekerek, HDP/PKK tarafından çocukları zorla elinden alınan diğer ailelere de destek çağrısında bulundular. Konuya ilişkin Akit’e konuşan anneler, “Burada onlarca aile evladına kavuştu. Biz ne kadar birlik olursak HDP/PKK ile o kadar güçlü mücadele ederiz. Bu hainler tarafından mağdur edilen diğer aileler de mücadelemize katılabilirler. Birlikten kuvvet doğar” dediler.

“Hep beraber HDP ve PKK'ya karşı duralım”

Anne Fadime Aksu, “Burada verdiğimiz mücadele sayesinde 33 aile evladına kavuştu. 200’ü aşkın aile hâlâ teröristlere karşı evlatları için mücadele veriyor. Bizim gibi dışarıda yüzlerce, binlerce aile var. Burada verilen mücadele yüreği evlat acısı ile dolan bütün aileler içindir. Burada bulunan aileler evlatlarına kavuşmadan bu mücadeleden vazgeçmeyecek. Mücadelemizin başında çok insan terör örgütü tarafından yıldırılmaya, korkutulmaya çalışıldı. Ancak biz büyüdükçe, kararlılığımızı gösterdikçe onlar geri adım attı. Şimdi evlat hasreti çeken diğer ailelere sesleniyorum. Biz ne kadar güçlenirsek onlar o kadar zayıflar. Biz ne kadar birlik olursak onlar o kadar dağılırlar. Birlikten kuvvet doğar. Hep beraber buradan HDP ve PKK’ya karşı duralım. Dağda bir tane bile evladımız kalmasın. Bu hainleri hep beraber bitirelim” ifadelerini kullandı. Hain terör örgütü tarafından mağdur edilen bütün ailelere birlik çağrısı yapan anne Hatice Levent de, “Buraya gelmeyi düşünen aileler korkmasın. Devletimiz her zaman burada. Eylemin ilk gününden beri bizleri yalnız bırakmadı. Bizim mücadelemize hep destek verdiler. Haklılığımızı biliyorlar. Mücadelemizi biliyorlar. Biz hainlere karşı evlat mücadelesi veriyoruz. Yüreği yanan herkes bu mücadelede birlik olmalı. Bir olursak güçlü oluruz. Ne kadar güçlü olursak hainler o kadar çabuk bitiririz. Burada onlarca aile evladına kavuştu. Biz de birgün evladımıza kavuşacağız” şeklinde konuştu.