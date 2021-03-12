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Aktüel Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı
Aktüel

Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı

Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan acılı aileler çocuklarına "devlete teslim olun" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 17:34:00 -
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 557. gününde devam ediyor.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için oturma eyleminde yer alan anne Hatice Levent, evladını çok özlediğini, kızının okuyup kendisine bakacakken zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

"Onların evlatları bey gibi yaşıyor bizim evlatlarımız mağaralarda"

Evladının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını dile getiren Levent şöyle konuştu:

"Benim Fadime'mi bıraksınlar. Benim Fadime'min acaba neydi suçu? HDP, PKK denilen lanetler bizim evlatlarımızı götürdü. Acaba onların evlatları bir dakika yanlarında olmasa ne olur? Onların evlatları bey gibi yaşıyor bizim evlatlarımız mağaralarda, dağda, taşta ne yiyorlar ne içiyorlar? Anneler babalar olarak biz 7 sene boyunca bittik. Evlatlarımızı bize verin. Kar-kış demedim. Bu binanın önündeyim. Bize 'Ne hakla burada bekliyorsunuz?' diyorlar. Ama bizim çocuklarımızın ne suçu vardı da dağa kaçırdınız ? Bizim çocuklarımızı bırakın. Bizim çocuklarımızın üstünden ellerinizi çekin."

Evladının güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Levent, "Fadime'm, kaç ne olur yavrum. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Hepiniz gelin, ellerinizden tutun kaçın gelin, devletimize teslim olun. Devletimiz size bir ceza vermeyecek. Bir kötülük yapmayacak. Onların sözüne kanmayın." ifadesini kullandı.

Ardahan'dan 7 yıl önce üniversite öğrencisiyken dağa kaçırılan oğlu Burak için gelen anne Gülsen Ölmez, evladının HDP'nin düzenlediği piknikte dağa kaçırıldığını söyledi.

Ölmez, "Oğlum HDP'nin tuzağı ile 52 öğrenci ile beraber götürüldüler. Orada da içeceklerine, yiyeceklerine ne koydular bilmiyorum ve çocuklarımızı götürdüler. 7 senedir ben çocuğumun peşindeyim. Burak, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Polisimize, askerimize, devletimize güven." diye konuştu.

 

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