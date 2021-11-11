Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Meral Akşener’e çağrı: Küfürbaz Lütfü Türkkan’la birlikte istifa edin!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Şehitlerimize ve yakınlarına büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır”

Şehit ağabeyine küfreden İP’li Lütfü Türkkan’a tepki göstermek için bugün Diyarbakır’da “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” yaptıklarını hatırlatan Ayşegül Biçer, “Biz Diyarbakır aileleri olarak Lütfü Türkkan’ı en sert şekilde kınıyoruz. Şehitlerimize ve şehit yakınlarına karşı büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır.” dedi.

“Lütfü Türkkan derhal istifa edip Meclis’ten gitmelidir”

Lütfü Türkkan’ın partisi tarafından koruyup kollandığına dikkat çeken Ayşegül Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkkan, grup başkan vekilliğinden istifa ettirildi fakat bu kadar büyük bir terbiyesizlik karşısında bu yetmez. Lütfü Türkkan, derhal bu milletin, şehitlerimizin kanıyla kurulmuş Gazi Meclisimizden derhal istifa edip gitmelidir.”

“Küfürbazla birlikte istifa edin”

İP’in Genel Başkanı Meral Akşener’e seslenen Ayşegül Biçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir kadın, bir anne olarak büyük bir terbiyesizlikle küfreden o ismi partide hala nasıl tutuyor? Bir kadına, bir anneye, bir genel başkana böyle bir tutum yakışıyor mu? Sizin aracılığınızla Meral Akşener’e sesleniyorum… Bir komutan askerine sahip çıkmalıdır. Genel başkan dediğin komutan gibi askerini yönetmelidir, yönetemiyorsan sen de küfürbaz Lütfü Türkkan’la birlikte istifa et.”







