  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dün 'Mustafa Kemal'in itleri' diyen HDP'liler bugün yalakalığa başladı!

İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş

Bu tehlikeyi ve felaketi görmeyene aşk olsun! Oyunlarda oyuncuya neden ‘put’un önünde secde ettirilir?

Meral hanım eski Maocu kocasının grubundan yardım aldı! Şehit bacısına küfrü aklama çabaları

Eski tetikçisi Mine Kırıkkanat yıllar sonra döküldü... Aydın Doğan o Cumhurbaşkanı’nı ayağına çağırdı!

"BM raporuna göre dünyada 4'üncüyüz" diyen Erdoğan yeni hedefi açıkladı

'Ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri modeline geçiyor'

Bakan Özer resmen açıkladı! Açık öğretimde yeni dönem

Küfürbaz Lütfü Türkkan'ı savunan İP'ten yeni açıklama: Ne yapalım asalım mı?

Tanrıkulu polis katiline bakın nasıl sahip çıkmış!
Gündem Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Meral Akşener’e çağrı: Küfürbaz Lütfü Türkkan’la birlikte istifa edin!
Gündem

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Meral Akşener’e çağrı: Küfürbaz Lütfü Türkkan’la birlikte istifa edin!

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer’den İP Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘küfürbaz Lütfü’ye ilişkin bir çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 19:17:00 -
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Meral Akşener’e çağrı: Küfürbaz Lütfü Türkkan’la birlikte istifa edin!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, yeniakit.com.tr’ye konuştu. 

“Şehitlerimize ve yakınlarına büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır”

Şehit ağabeyine küfreden İP’li Lütfü Türkkan’a tepki göstermek için bugün Diyarbakır’da “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” yaptıklarını hatırlatan Ayşegül Biçer, “Biz Diyarbakır aileleri olarak Lütfü Türkkan’ı en sert şekilde kınıyoruz. Şehitlerimize ve şehit yakınlarına karşı büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır.” dedi. 

“Lütfü Türkkan derhal istifa edip Meclis’ten gitmelidir”

Lütfü Türkkan’ın partisi tarafından koruyup kollandığına dikkat çeken Ayşegül Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkkan, grup başkan vekilliğinden istifa ettirildi fakat bu kadar büyük bir terbiyesizlik karşısında bu yetmez. Lütfü Türkkan, derhal bu milletin, şehitlerimizin kanıyla kurulmuş Gazi Meclisimizden derhal istifa edip gitmelidir.”

“Küfürbazla birlikte istifa edin”

İP’in Genel Başkanı Meral Akşener’e seslenen Ayşegül Biçer, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bir kadın, bir anne olarak büyük bir terbiyesizlikle küfreden o ismi partide hala nasıl tutuyor? Bir kadına, bir anneye, bir genel başkana böyle bir tutum yakışıyor mu? Sizin aracılığınızla Meral Akşener’e sesleniyorum… Bir komutan askerine sahip çıkmalıdır. Genel başkan dediğin komutan gibi askerini yönetmelidir, yönetemiyorsan sen de küfürbaz Lütfü Türkkan’la birlikte istifa et.”  

 

 




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
27 yıllık dev çalışma tamamlandı! İşte felci bitiren besin
Aktüel

27 yıllık dev çalışma tamamlandı! İşte felci bitiren besin

ABD'de 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, bitkisel bazlı yağı çok tüketenlerin az tüketenlere göre felç geçirme riskinin yü..
Hem pornocu hem goygoycu
Gündem

Hem pornocu hem goygoycu

Çankırı Eldivan'da eşiyle olan uygunsuz videolarını porno sitelere yükleyip, başka erkekleri ilişkilerine davet ettiği için ilçeyi terk etme..
Bilim ve çağdaşlık satan adamlara bak! Gölgeden sonra şimdi de 09.05’te ‘kutsal deprem’
Gündem

Bilim ve çağdaşlık satan adamlara bak! Gölgeden sonra şimdi de 09.05’te ‘kutsal deprem’

Sözde mucize ve kerametlere dayanıp kemalizmi kendilerince yüceltmeye çalışan kemalist yobazlar, şimdi de Mustafa Kemal’in öldüğü saatte dep..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay