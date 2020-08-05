Diyarbakır anneleri, PKK’nın korkulu rüyası!

Hasan Eğrigöz Ankara

HDP önündeki oturma eylemi ile 15 anne evladına kavuşurken, oturma eyleminden etkilenerek, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucunda ise 123 terörist teslim oldu. Diyarbakır annelerinin cesur mücadelesi, örgüte katılan kişi sayısını da en aza indirirken, Akit’e konuşan STK temsilcileri, tüm bunların Kandil’de panik meydana getirdiğini ifade ettiler.

Terör örgütü PKK’nın sözde elebaşları; teröristler Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenmesin diye onların sosyal medyaya girmelerine bile engel olduğunu ifade eden Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, “Terör örgütü PKK, dağdaki teröristlerin Diyarbakır ailelerinden etkilenmemeleri için onların sosyal medya hesaplarına girmelerine bile engel oluyor. Anneler eyleme başladığından beri örgüte katılım çok az oldu. PKK kimseyi kandıramaz hale geldi. Kürtler uyandı. Diyarbakır annelerinin PKK’ya etkisi ortada o yüzden sivil toplum kuruluşlarının annelere daha fazla destek olması lazım. Diyarbakır annelerinin HDP ve PKK’ya karşı başlattığı eylemin etkileri sadece bunlar değil. Daha önce HDP’nin, PKK’nın ismini zikretmekten korkan aileler, bu eylemle PKK’nın zulmünü haykırır oldular. Çünkü mağdur olan aileler artık uyandı. HDP’nin gerçek yüzünü gördü. Güvenlik güçlerimizin mücadelesi takdire şayan. Diyarbakır anneleri hiçbir olumsuzluğa yenilmeyerek nöbete devam ediyor. Bu mücadele PKK’yı bitirecek” şeklinde konuştu.

“Annelerin cesur eylemi PKK’yı bitirecek”

Bütün STK’lara annelerin cesur eylemine destek olmaları çağrısında bulunan Diyarbakır İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de, “Yürekli ve onurlu anneler, çocuklarını PKK’dan almak için aylardır eylem yapıyor. Biz annelerimizin yanındayız. Bu onurlu direnişi desteklemek için onların her zaman yanında olacağız. Fakat her fırsatta insan haklarından bahseden dernekler, annelerin acısını görmezden gelmeye devam ediyor. Anneler PKK’ya, HDP’ye savaş açtı. Destek olmamız lazım. HDP’nin zulüm kaleleri yavaş yavaş dağılacak. Maalesef HDP’nin kirli emelleri doğrultusunda çocuklarımız dağa kaçırılıyor. Diyarbakır halkını ve tüm STK’ları bu annelerimizi yanında durmaya çağırıyoruz. Bu yürekli anneler salgın hastalığa rağmen, HDP’nin tehditlerine ve kışkırtmalarına rağmen eylemden vazgeçmiyor. Bize düşen onlara destek olmak. Bu bölgede PKK’nın zulmü bitsin istiyorsak cesur annelerimizin yanında olmalıyız. Acılı annelerin cesur eylemi PKK’yı bitirecek” ifadelerini kullandı.

Anneler: Artık susmayacağız

15 annenin oturma eylemi ile evladına kavuşması, onlarca teröristin evlat nöbetinden etkilenerek güvenlik güçlerine teslim olmasının umutları daha da arttırdığını ifade eden Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Akit’e yaptığı açıklamada, “Her geçen gün umudumuz daha artıyor. 15 anne evladına kavuştu. Askerimiz, polisimiz büyük mücadele veriyor. Biz de elimizden geldiğince yaptığımız çağrılarla katkı sunmaya çalışıyoruz. Biz burada ya çocuklarımıza kavuşacağız, ya da öleceğiz. Evlatlarımızı almadan hiçbir yere ayrılmayacağız” diye konuştu. Acılı anne Türkan Mutlu da, “6 yıldır kızım Ceylan’ı görmüyorum. Onlar da benim ne çektiğimi bilmiyor. Yıllardır susuyoruz ama artık susmayacağız. Sonuna kadar acımızı haykıracağız. Kim ne derse desin biz buraya çocuklarımızı almaya geldik. Almadan da bir yere gitmeyeceğiz” dedi.