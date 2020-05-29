Diyarbakır anneleri Kandil’i sarstı

Hasan Eğrigöz Ankara

HDP/PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma umuduyla 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlatılan oturma eylemi 270’nci gününe girdi. Diyarbakır annelerinin oturma eylemi, kaçırılan 13 gencin yanı sıra onlarca teröristin de dağdan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasına neden oldu. Acılı annelerin eylemi Türkiye’nin dört bir yanına yayılırken, terör örgütü PKK’ya destek veren Almanya’da da evladı kaçırılan anneleri harekete geçirdi.

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki yöneticilerini örgüt içerisindeki çözülmenin yanı sıra eylemin diğer ülkelere yayılma korkusu sardı.

Aylardır süren eylemlerin Kandil’i derinden sarstığını ve örgüte katılımı en aza indirdiğini ifade eden STK temsilcileri, Akit’e yaptıkları açıklamada Almanya’da benzer bir eylemin devam etmesiyle, PKK’ya karşı eylemlerin diğer ülkelere de sıçrayabileceğine dikkat çektiler.

Anneler, PKK zulmünü dünyaya gösterdi

Daha önce PKK’nın ismini dahi söylemekten korkan ailelerin, eylem ile birlikte PKK’nın zulmünü dünyaya haykırdığını ifade eden Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, “Devlet millet el ele verilen mücadele, güvenlik güçlerinin şefkati ve başarısı ile Diyarbakır annelerinin eylemi, örgüte katılımı en aza indirdi. Almanya’da da bu tür eylemin başlaması diğer ülkelerdeki anneleri de harekete geçirebilir. Kandil bunun korkusunu yaşıyor” dedi.

Diyarbakır İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de, “Bu yürekli ve onurlu anneler, çocuklarını PKK’dan almak için aylardır mücadele ediyor. İnsan hakları dernekleri nerede, kadın üzerinde kirli siyaset yapanlar nerede, neden sessiz kalıyorlar? PKK’nın zulmü bitsin istiyorsak annelerimizin yanında olmalıyız. Almanya’da benzer bir durum var. Bu eylemler PKK’ya destek veren tüm ülkelere yayılabilir” dedi.

Sevdet Demir ise, “Ben çocuğumu PKK için yetiştirmedim. Bizim tek bir devletimiz var o da Türkiye Cumhuriyetidir. Evlatlarımızı geri alacağız. Almadan ayrılmayacağız” diye konuştu.