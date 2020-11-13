  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır anneleri evlatlarına "Teslim ol" çağrısında bulundu
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlatlarına "Teslim ol" çağrısında bulundu

Anne Esmer Koç: - "Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum; birbirinizin elini tutun ve kaçıp devletimize teslim olun. Devletimiz güçlüdür ve kapısı açıktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:16:14 -
Diyarbakır anneleri evlatlarına "Teslim ol" çağrısında bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 438'inci gününe girdi.

Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Kaçırıldığından bu yana her yerde evladını aradığını ancak hiçbir haber alamadığını belirten Koç, kızı için oturma eyleminde yer aldığını belirtti.

Koç, "HDP, PKK'dan kızımı istiyorum. Kızımı almadan bu kapıdan gitmiyorum. Kızım; eğer beni duyuyorsan görüyorsan kaç gel. Her yerde asker var polis var, onlar senin ağabeylerindir, teslim ol. Biz PKK'yı ne seviyoruz ne de istiyoruz. Kızım gel devletimize teslim ol. Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum; birbirinizin elini tutun ve kaçıp devletimize teslim olun. Devletimiz güçlüdür ve kapısı açıktır." ifadesini kullandı.

Baba Ömer Tokay da oğlu Mehmet için oturma eylemine katıldığını, evladının piknik bahanesiyle kaçırıldığını söyledi.

438 gündür eylemlerine devam ettiklerini aktaran Tokay şöyle konuştu:

"Oğlum; eğer sesimi duyuyorsan gel askere veya polise teslim ol. Bak 20 arkadaşın geldi, annesi ve babasıyla beraber huzurlu. Bizim huzurumuz yok. Sen de gel bizim de huzurumuz olsun. Çocuğum gelene kadar eylemden vazgeçmem."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!
Gündem

CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından iyice köşeye sıkışan FETÖ, siyaset, medya, hukuk, iş dünyası ve yerel yönetimlerde yeniden mi ..
Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar
Dünya

Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar

Rusya, Murmansk-BN ismi verilen en güçlü elektronik harp sistemlerinden birini Finlandiya sınırına yakın Arktik topraklarındaki askeri üsler..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay