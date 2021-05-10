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Gündem Diyarbakır anneleri, ‘Anneler Günü’nde Akit’e konuştu! ‘Bu acının sorumlusu HDP ve ona sessiz kalanlardır’
Gündem

Diyarbakır anneleri, ‘Anneler Günü’nde Akit’e konuştu! ‘Bu acının sorumlusu HDP ve ona sessiz kalanlardır’

Evlatları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, 232 ailenin katılımıyla devam ederken anneler, bir Anneler Günü’nü daha evlat özlemiyle geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:49:00 -
Diyarbakır anneleri, ‘Anneler Günü’nde Akit’e konuştu! ‘Bu acının sorumlusu HDP ve ona sessiz kalanlardır’

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Evlatları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, 232 ailenin katılımıyla devam ederken anneler, bir Anneler Günü’nü daha evlat özlemiyle geçirdi.  

HDP binasından dağa götürülen oğlu Mustafa için oturma eyleminin ilk gününden beri evlat nöbeti tutan acılı anne Ayşegül Biçer, “Yıllardır görmediğimiz, hasretini çektiğimiz evlatlarımızı görmek, yaşadığımız acıya son vermek için onları en son gördüğümüz HDP binası önüne 616 gün önce geldik ve hala kararlı bir şekilde eylemimizdeyiz. Benim oğlum Mustafa’nın HDP binasından zorla daha götürüldüğüne şahit oldum. Biz Diyarbakır anneleri olarak ‘Anneler evlatları ile ayrı olmasın’ dedikçe bizler HDP’nin mağdur etmesiyle kimimiz 6, kimimiz 7-8 senedir evladından ayrı. Kaç bayramı onlardan ayrı geçirdik sayamadık. Bize bu acıyı yaşatan, her fırsatta Kürtleri temsil ettiğini söyleyen ve aslında en büyük darbeyi de Kürtlere vuran HDP’dir. HDP bizlerden evlatlarımızı çaldı. İki seneye yaklaşan HDP/PKK’ya karşı eylemimize hala destek olmayan siyasi partiler, anneler gününde annelerin evlatlarından ayrı olmasına razıysa vicdanları yok demektir” şeklinde konuştu.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için bekleyişini sürdüren acılı anne İmmihan Nilifırka da, “Evladım yanımda olmadığı için Anneler Günü diye bir günüm yok. Hüzünlüyüm, yaralıyım. Evladımın büyüdüğünü göremedim. HDP ve PKK zulüm yaptı. Bu acıyı onlar bana yaşattı. HDP kadın haklarından bahsediyor ama en büyük zulmü ve şiddeti onlar bize yaşattı. Kadın haklarını savunuyorlarsa, yıllardır oğlumu benden koparıp götüren partiden, Kürtlerden kaçan partiden ne beklenir? Oğlumun elinden kalemi alarak dağa kaçırdılar. Allah hakkımızı PKK’ya, HDP’ye bırakmasın. Çocuklarımızı onlar kaçırdı. Evlatlarımız üzerinde siyaset yapmasınlar” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Şahika

İşgal edilmişliğimizin göstergesi, güya devlet var hükümet var ve ortada mazlumların feryadı var suç belli ve çok büyük, suçlu belli ama aylardır bir şey yapılamıyor.. Haçlılar kurmuşlar sistemi, bizde bizi biz yönetiyoruz diye seviniyoruz, hepsi göstermelik hepsi bir kurgu, hepsi bir oyun... Veyl bize yazıklar olsun bize ki yazıklar olsun...
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