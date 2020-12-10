  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi
Aktüel

Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi

Anneler adına açıklama yapan Aysun Adıyaman: - "Sizin insan hakları savunuculuğunuz çocukları satmak mıdır? Bu anne babaların insan hakları yok mu?"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:14:19 -
Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Oturma eylemini sürdüren aileler adına açıklama yapan abla Aysun Adıyaman, HDP'nin her alanda insan haklarından bahsettiğini ve insan haklarını savundukları iddiasında olduklarını söyledi.

Adıyaman, şöyle konuştu:

"9, 12, 15 yaşındaki halkın çocuklarını özellikle de Kürt çocuklarını, HDP denilen parti, taşeron, hain örgüte kaçırıyor. Çocukları örgüte teslim edip para karşılığında satmaktadırlar. Peki, nerede bu partinin savunduğu insan hakları? Bu partinin savunduğu insan hakları reşit olmayanı, hasta, engelli, kız, erkek çocuklarını ailelerin bağrından koparıp hain terör örgütüne satmak mıdır? Bunların savunduğu insan hakları bu mudur? Diyarbakır anneleri olarak buradan HDP'ye sesleniyoruz: Sizin insan hakları savunuculuğunuz çocukları satmak mıdır? Bu anne babaların insan hakları yok mu? Kaçırılan çocukların insan hakları yok mudur? Bunu toplumun vicdanına sunuyoruz."

Annelerden Ayşegül Biçer ise, başlattıkları evlat nöbeti nedeniyle defalarca tehdit ve hakarete uğradıklarını dile getirdi.

"Biz insan, anne baba değil miyiz?" diyen Biçer, şunları dile getirdi:

"Bu anneler hiçbir şeyden korkmuyor. Hiçbir şey onları yıldırmayacak. Hakları olan evlatlarını alıncaya kadar bu mücadelelerini sürdürecekler. Sonunda ölüm dahi olsa. Bu eylem yıllarca sürse bile, hakkımız olan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz."

Oturma eyleminde yer alan baba Celil Begdaş da, oğlunun 19 ay önce HDP'liler aracılığıyla kaçırıldığını belirtti.

Yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını kaydeden Begdaş, "Burada HDP'nin hakaretine uğruyoruz. Burada anneler, babalar ağlıyor. Kış, hastalık demeden hepsi ağlıyor. HDP'ye sesleniyorum: İnsan haklarından bahsediyor. Peki, bu dokuz yaşındaki çocuğun hesabını kim verecek? Benim hasta oğlumun hesabını kim verecek? Biz insan değil miyiz? Bize insan hakları yok mudur?" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Program öncesi ne içtikleri merak ediliyor!
Gündem

Program öncesi ne içtikleri merak ediliyor! "Türkiye'de petrol ve doğal gaz çıkmadığı için çok şanslıyız"

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Mehmet Tezkan, Türkiye'de petrol ve doğal gaz olması halinde ülkeye gelecek para nedeniyle demokras..
Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken sözler: Türk halkına karşı dürüst olacaksın!
Medya

Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken sözler: Türk halkına karşı dürüst olacaksın!

Kuruluş Osman dizisinde 'Aksakallılar Heyeti'nin reis rolüyle ekranlara gelen usta oyuncu Cüneyt Arkın "Türk halkına karşı dürüst olacaksın...
Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest
Dünya

Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest

28 yıl sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılması nedeniyle Azerbaycan'da düzenlenecek geçit törenine Türkiye 2783 askeriyle destek verecek. Bu ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay