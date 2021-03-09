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Gündem Diyanet'ten hac ve umre açıklaması
Gündem

Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın normalleşme takvimini uzattığı gerekçesiyle bu sene umre ziyaretlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 12:07:00 - 2021-03-09 12:27:08
Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir. Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri yapılamayacaktır" denildi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 'umre ziyaretleri başlayacak mı' sorusu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen açıklamayı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan son dakika açıklama şöyle:

2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.

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Yorumlar

saffet

95 yaşındaki fiili ehliyeti olmayan adamın 2014 yılında 15 günlük umre ziyareti diye 800.000.00 TL malı yani bir trilyona yakın malı elinden alındı KYOK verildi ALLAH büyüktür YASAKLANDIĞI IYI OLMUŞ
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