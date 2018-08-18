Diyanet'ten Erzincan'daki saldırıya ilişkin soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan’ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu Tercan Müftü Vekili Ersin Kan ve zanlının da aralarında bulunduğu 5 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Erzincan ili Tercan ilçesinde yaşanan menfur hadisede hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz. Konunun araştırılması için başkanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.