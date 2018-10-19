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Diyanet'ten Cemevi ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'deHacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ne ziyarette bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 23:03
Diyanet'ten Cemevi ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni ziyaret etti.

Dernek başkanı ve Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt ile görüşen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ı, peygamberi bir olan bir millet olduklarını söyledi.

İçinde bulundukları cemevinin bir erkan makamı olduğunu belirten Erbaş, cemevinde Allah'ın, Peygamber'in ve ehli beytin isimlerinin anıldığını dile getirdi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 23:03
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