Diyanet'in teravih namazı kararına STK’lardan destek!

Diyanet’in bu kararı STK’lar tarafından da desteklendi. İki yıldır salgın nedeniyle çocuk ve kadınlarla birlikte bütün müminlerin teravih güzelliğinden mahrum kaldığına dikkati çeken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Elbette önemli olan insan sağlığıdır. Salgının yayılmaması ve bir an önce bitmesi için herkesin dikkatli olması ve tedbirlere uyması gerekmektedir. Diyanet’in teravih namazı ile ilgili kararına vatandaşlarımız da uymalı, din görevlilerimizin açıklamalarına riayet etmelidirler. İbadetlerimizi evlerimizde yaparak Yüce Allah’a, milletimizin ve bütün insanlığın bu salgından kurtulması için yakarışta bulunmalıyız” dedi. Din Görevlileri Birliği Derneği (DİNBİRDER) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım ise, “Diyanet İşleri Başkanlığımız bir tehlike görmüş ve delillerini de sıralamış ise buna seve seve destek veririz. Teravih namazı tek başına da kılınabilir” diye konuştu.