  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyanet'in teravih namazı kararına STK’lardan destek!
Gündem

Diyanet'in teravih namazı kararına STK’lardan destek!

Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde 40 binleri geçmesi nedeniyle her il ve kurum yeniden kendi tedbirlerini almaya başlarken Diyanet İşleri Başkanlığı da teravih namazlarının geçen yıl olduğu gibi evlerde kılınmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:09:00 -
Diyanet'in teravih namazı kararına STK’lardan destek!

Diyanet’in bu kararı STK’lar tarafından da desteklendi. İki yıldır salgın nedeniyle çocuk ve kadınlarla birlikte bütün müminlerin teravih güzelliğinden mahrum kaldığına dikkati çeken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Elbette önemli olan insan sağlığıdır. Salgının yayılmaması ve bir an önce bitmesi için herkesin dikkatli olması ve tedbirlere uyması gerekmektedir.  Diyanet’in teravih namazı ile ilgili kararına vatandaşlarımız da uymalı, din görevlilerimizin açıklamalarına riayet etmelidirler. İbadetlerimizi evlerimizde yaparak Yüce Allah’a, milletimizin ve bütün insanlığın bu salgından kurtulması için yakarışta bulunmalıyız” dedi. Din Görevlileri Birliği Derneği (DİNBİRDER) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım ise, “Diyanet İşleri Başkanlığımız bir tehlike görmüş ve delillerini de sıralamış ise buna seve seve destek veririz. Teravih namazı tek başına da kılınabilir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

stk, yı bilmem biz halk olarak memmun ve razı değiliz,geçen senede evdeydik değişen bir şey olmadı,çünkü mücadele şekli bu değildir.bu böyle nereye kadar gidecek,aşı başladı vakalar artıyor,nasılki otobüs,metro tıklım tıklım devam ediyor,maskeyle,mesafeyle,seccadeyle gidilen camilerdeki teravihi yasaklamayacaktınız.ALLAH a çok şükür hiç duyuyormusunuz camilerde vaka olduğunu yok çünkü herkes çok dikkatli davranıyor,son günlerdeki vaka sayısı niye korkutuyor,yakalanan insanların % 99 u ayakta atlatıyor,önceki rakamlarla kıyaslayın ortada bir artış yok,fakat korku salmaya,oyunlarını oynatmaya devam ediyorlar.
  • Yanıtla

Emrk

Doğru bir karar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek

Bir panele konuk olan Yunan Profesör Giorgos Romanos, Biden yönetiminin Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını destekleyeceğini ifade etti...
Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...
Ekonomi

Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere, bu yıl iyi bir ziyaretçi, 20-25 milyar civarında ..
Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin
Gündem

Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Değil darbe yapmaya kalmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay