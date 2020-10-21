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Aktüel Diyanet’in gençlik dergisi Geçerken ‘bismillah’ dedi
Aktüel

Diyanet’in gençlik dergisi Geçerken ‘bismillah’ dedi

İlk olarak “Diyanet İlmi”, 1968’de “Diyanet”, 1979’da “Çocuk” ve 2019’da “Diyanet Arapça İlmi” ile “Aile” dergilerini yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, süreli yayıncılık alanında çıkardığı dergilere bir yenisini ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:05:00 -
Diyanet’in gençlik dergisi Geçerken ‘bismillah’ dedi

Aylık yayınlanacak

Gençlik, kültür ve sanat dünyasına yönelik, “Güzel bir iz bırakmak için” sloganıyla aylık çıkarılacak “Geçerken” dergisinin ilk sayısı yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü ve derginin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kurt, “Dergide İslam’ın özüne ve aslına yönelik bilgiler olmakla birlikte edebiyat, kültür, sanat, medeniyet ve bilime dair yazılar da yer alacak. Dergide çok geniş bir yazar kadrosu ve genç kalemler yer alacak” dedi.

e-satış üzerinden alınabiliyor

Kurt, “Dergi, e-satış üzerinden alınabiliyor ama 2021’de abonelik uygulamasıyla daha sistemli bir hale dönüştüreceğiz” bilgisini paylaştı.

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