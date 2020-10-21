Diyanet’in gençlik dergisi Geçerken ‘bismillah’ dedi

Aylık yayınlanacak



Gençlik, kültür ve sanat dünyasına yönelik, “Güzel bir iz bırakmak için” sloganıyla aylık çıkarılacak “Geçerken” dergisinin ilk sayısı yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü ve derginin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kurt, “Dergide İslam’ın özüne ve aslına yönelik bilgiler olmakla birlikte edebiyat, kültür, sanat, medeniyet ve bilime dair yazılar da yer alacak. Dergide çok geniş bir yazar kadrosu ve genç kalemler yer alacak” dedi.



e-satış üzerinden alınabiliyor



Kurt, “Dergi, e-satış üzerinden alınabiliyor ama 2021’de abonelik uygulamasıyla daha sistemli bir hale dönüştüreceğiz” bilgisini paylaştı.