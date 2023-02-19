Diyanet'i çirkin sözlerle hedef alan Fatih Altaylı'ya çok sert tepki: Sen kimin çocuğusun?
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, evlatlık fetvası üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya çok sert ifadelerle tepki gösterdi.
Yeniakit.com.tr
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu İslam'da evlat edinmenin hükmünü anlattı.
Müslümanlara yönelik uyarıyı üstüne alına Fatih Altaylı tıpkı 28 Şubat'taki gibi küfürbazlık yaparak Diyanet'i çirkin ifadelerle hedef aldı.
'Sen kimin çocuğusun?'
İhsan Şenocak, haddini aşan Fatih Altaylı'ya sert ifadelerle tepki gösterdi.
Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı:
Yetimlerimizin aile ortamında yetişmesi noktasında Kur’an’ın hükmünü beyan eden Diyanet’i pornocu olmakla itham eden Fatih Altaylı! Kur’an’a sövdüğüne göre İslam'ın çocuğu olamazsın! Kilisenin de aile hukuku var. O halde kilise çocuğu da olamazsın. Öyleyse söyle, sen kimin çocuğusun?!