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Aktüel Diyanet, yurt genelinde sanat atölyeleri açıyor
Aktüel

Diyanet, yurt genelinde sanat atölyeleri açıyor

Türk İslam sanatlarının gelecek nesillere aktarılması için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atölyeler açılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 22:01:00 -
Diyanet, yurt genelinde sanat atölyeleri açıyor

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, il ve ilçe müftülükleri bünyesinde kurulacak atölyelerle Türk İslam sanatlarının estetik anlayışını gelecek nesillere aktarmak ve yaygınlaştırmak hedefleniyor. Halk eğitim merkezleri ve gönüllü belediyelerle iş birliği içinde yürütülecek sanat atölyelerinde, dini musiki, ney, hüsnühat, ebru, tezhip, minyatür, sahne sanatları, drama gibi sanat dallarında eğitimler verilecek. Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, “İnsanımızı sanatla buluşturmak ve buradan hareketle onları dini değerlerimizle buluşturmak üzere sanatsal faaliyetlere başladık” dedi. Fatih Kurt, Ankara’da başlatılan pilot sanat atölyeleri uygulamasını, birçok il ve ilçede hayata geçireceklerini bildirdi.

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