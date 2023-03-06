Diyanet ve TDV’den her gün 13 bin kişiye sıcak yemek

Adıyaman İl Müftülüğü Şube Müdürü Ramazan Karataş, TDV gönüllülerinin depremzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara canla başla katkı sunduğunu söyledi.

Yıkılan camilerin yerine mescitler kurulduğuna işaret eden Karataş, bu yerlere görevlilerin atandığını belirtti.

İlimizi ilk günden beri ezansız bırakmadık

Kentte çeşitli görevler yaptıklarını ifade eden Karataş, “Adıyaman’ımızı ilk günden beri ezansız bırakmadık. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV işbirliğinde kentimizde günlük 3 öğün olarak 13 bin kişilik yemek çıkarılıyor” dedi.

İhtiyaç görülen alanlarda sabit ve mobil mutfaklar kurulduğunu anlatan Karataş, “Türkiye’nin her bölgesinden gelen gönüllülerimiz var. Buraya gelip yemek dağıtıp çeşitli görevlerde bulunuyorlar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

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