Diyanet uzman yardımcılığı mülakatı ne zaman? Uzman yardımcılığı mülakatı yeri sorgulama ekranı

Diyanet Uzman yardımcılığı sınavı için başvurular, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı" mülakat tarihlerini açıkladı.

Konuya ilişkin Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: ​2021 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Alımı Sınavı​ sözlü aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni kendi kullanıcı bilgileri ile https://sinav​.diyanet.gov.tr​ adresi üzerinden alabileceklerdir. Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09:00'da hazır bulunacaklardır.

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir.