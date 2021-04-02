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Oruç Diyanet Sivas Ramazan imsakiye 2021| Sivas sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sivas sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Sivas Ramazan imsakiye 2021| Sivas sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sivas sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazana yaklaşmamız sebebiyle son günlerde en çok “İlk oruç ne zaman, ilk sahur ne zaman ve ilk teravih ne zaman? ” gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Sivas sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sivas sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 11:00:00 -
Diyanet Sivas Ramazan imsakiye 2021| Sivas sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sivas sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayının orucu Müslümanlara sabretmeyi öğreten bir ibadettir. Oruç tutarken hem sabretmeyi öğrenir hem de Allah tarafından verilen nimetlerinin önemi hatırlarız. Oruç ibadeti sabrı öğrettiği gibi kötülükten de uzak tutar. Oruç ayı olan Ramazan yaklaşırken Sivas ilinde ikamet vatandaşlarımız Sivas imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Sivas İmsakiyesi 2021

Sivas'ta ilk imsak 04.22'de ilk iftar 19.14'de olacak.

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