Diyanet Sivas Ramazan imsakiye 2021| Sivas sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sivas sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazana yaklaşmamız sebebiyle son günlerde en çok “İlk oruç ne zaman, ilk sahur ne zaman ve ilk teravih ne zaman? ” gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Sivas sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sivas sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?