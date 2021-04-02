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Oruç Diyanet Şırnak Ramazan imsakiye 2021| Şırnak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Şırnak sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Şırnak Ramazan imsakiye 2021| Şırnak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Şırnak sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

İslam dini zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize yardım etmemizi emreder. Müslümanlar arasındaki bağı güçlendirmek için, Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Allah indinde, en kıymetli amel, mümini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır. “ buyurmuştur. Ramazan ayıda kardeşlerimizin halinden anlamak için bir fırsat ayıdır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, Şırnak sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 12:17:00 -
Diyanet Şırnak Ramazan imsakiye 2021| Şırnak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Şırnak sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı yaklaştığı için sahur ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Her ilin coğrafi konumundan dolayı imsak ve iftar saatleri farklı olduğu için herkes ikamet ettiği ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Ramazan ayında oruç tutmak için, Şırnak imsakiye 2021, diyanet namaz vakitlerine göre 2021 imsakiye iftar saatlerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan ne zaman başlıyor 2021?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Şırnak İmsakiyesi 2021

Şırnak'ta ilk imsak 04.06'da ilk iftar 18.50'de olacak.

 

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