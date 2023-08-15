Diyanet, Kocatepe Camii'ndeki skandal çekimin ardından harekete geçti

Bilal Kısa isimli yönetmen ile Ezgi C. isimli kadın model, Kocatepe Camii'nde cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı.

Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı.

Ankara Valiliği soruşturma başlattı

Gelen tepkiler üzerine, Ankara Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Skandalın ardından serbest bırakıldılar

2 şüpheli, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla, adli kontol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarlan 2 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

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Diyanet'ten suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, camideki skandal görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve hiçbir merciden izin alınmadan gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başkanlığımız, başlattığı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.” ifadeleri kullandı.