  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hani sanat baskı altındaydı! Ateist İlyas yeniden kafayı çıkardı

Asya ülkesi açıkça 'Bu işi yapamıyoruz' diyerek teklif yaptı: Türkiye ile birlikte üretmek istiyoruz

Ekrem ile her şey çok güzel oluyor mu? Bakın ne istediler: İGDAŞ’a başvuran vatandaşa büyük şok

Türkiye'den çılgınlar gibi İHA satın alan ülke tedirgin! Bu kez 32 adet savaş uçağı siparişi verdiler

Atılacak adımlar belli oldu! Dünyanın gözü sır küpü Hakan Fidan’da

İzmir'in çilesi bitmiyor! Çöp yığınları, paslı akan sular, kuruyan ağaçlar...

Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği: Skandal harita yeniden gündemde

Bomba gelişme! İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu!

F-35 ile Milli Muharip Uçak'ı yan yana koyup ABD'ye kötü haberi verdiler

İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…
Gündem Diyanet, Kocatepe Camii'ndeki skandal çekimin ardından harekete geçti
Gündem

Diyanet, Kocatepe Camii'ndeki skandal çekimin ardından harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-08-15 20:52:00 - 2023-08-15 22:04:15
Diyanet, Kocatepe Camii'ndeki skandal çekimin ardından harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara’da Kocatepe Camii’nde çekilen skandal görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bilal Kısa isimli yönetmen ile Ezgi C. isimli kadın model, Kocatepe Camii'nde cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı.

Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı.

Ankara Valiliği soruşturma başlattı

Gelen tepkiler üzerine, Ankara Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Skandalın ardından serbest bırakıldılar

2 şüpheli, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla, adli kontol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarlan 2 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Diyanet'ten suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, camideki skandal görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve hiçbir merciden izin alınmadan gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başkanlığımız, başlattığı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.” ifadeleri kullandı.

Eyüp Sultan Camii'ne tehdit mektubu!
Eyüp Sultan Camii'ne tehdit mektubu!

Dünya

Eyüp Sultan Camii'ne tehdit mektubu!

Cami kundakçısına ibretlik ceza
Cami kundakçısına ibretlik ceza

Dünya

Cami kundakçısına ibretlik ceza

Almanya'da camilere yönelik saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor
Almanya'da camilere yönelik saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor

Avrupa

Almanya'da camilere yönelik saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor

Camide yürekleri ısıtan görüntü
Camide yürekleri ısıtan görüntü

Sosyal Medya

Camide yürekleri ısıtan görüntü

Kocatepe Camii'ndeki şerefsizlikte yeni gelişme! 'İdam cezası' detayı bomba
Kocatepe Camii'ndeki şerefsizlikte yeni gelişme! 'İdam cezası' detayı bomba

Gündem

Kocatepe Camii'ndeki şerefsizlikte yeni gelişme! 'İdam cezası' detayı bomba

Kocatepe Camii’ndeki şerefsizliğe komik ceza
Kocatepe Camii’ndeki şerefsizliğe komik ceza

Gündem

Kocatepe Camii’ndeki şerefsizliğe komik ceza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23