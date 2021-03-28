Diyanet Kastamonu Ramazan imsakiye 2021|Kastamonu sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kastamonu sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Oruç diğer ibadetlere göre daha çok dikkat isteyen bir ibadettir. Çünkü oruç ibadeti sadece aç kalmak değil aynı zamanda konuşma ve davranış şekline dikkat etmeyi gerektirir. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz (s.av) “Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık (ve susuzluktur). Nice gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur. Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi, içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur.” buyurmuştur. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişiler sahur ve iftar saatlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Kastamonu İmsakiyesi 2021

Kastamonu'da ilk imsak 03.55'de ilk iftar 18.51'de olacak.