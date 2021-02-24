Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'kıble uzmanı' yalanına cevap: Böyle bir kadromuz yok

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Çoğunluğu İslam düşmanı olan muhalif kesimlerin sosyal medya hesaplarından, "Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilde 4 bin 500 lira maaşla 'kıble uzmanı' alacak." yalanı ortaya atıldı. Söz konusu iddia sosyal medyada malum kesimler tarafından hızla yayılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan yayılan bilginin yalan olduğunu ifade etti.

Baştan sona yalan'

Twitter hesabından iddialara cevap veren Orhan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4500 maaşla Kıble Uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır." dedi.

'Kıble uzmanı diye bir kadromuz yok'

İddianın 2015 yılında hazırlanan bir rapordan alınan bilginin çarpıtılması ile ortaya çıktığını belirten Orhan, şunları söyledi:

"Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporunda "Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir." denilmiştir. Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile Kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda Kıble Uzmanı diye bir kadro yoktur."

Yalanı 2015'te ilk kez Sözcü yaymış!

Öte yandan bugün ortaya atılan yalan bilginin 2015 yılında da Sözcü tarafından çarpıtılarak haberleştirildiği ortaya çıktı.