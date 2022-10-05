Diyanet İşleri Başkanlığı’na müfettiş yardımcıları alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında münhal bulunan; ilanla unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Müfettiş Yardımcısı” alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” yapılacaktır.
a) Müracaat işlemleri 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında yapılacaktır.
b) Sınav şartlarına ilişkin bilgi/belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.
c) Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
ç) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
d) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
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