Diyanet İşleri Başkanlığı sınavlarında başarılı olan 5242 kişi atama bekliyor
Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı için KPSS, DHBT ve Mülakat sınavlarında başarılı olmak yeterliydi. 16.03.2022 yılında meclisten geçen Diyanet Akademisi Kanunu ile DİB artık doğrudan atama yapmanın önünü kapattı. 2022 yazından beri DİB personeli olmak için can atan 5242 kişi söz konusu 3 sınava girdiler, başarılı oldular. Kanun gereği atama hakkı kazanan fakat atanmayan 5242 kişi 6 Şubat 2023’te ülkemizde yaşanılan deprem hadisesi nedeniyle 5 aydır bir türlü eğitime başlatılmadı. Yetkililer bu soruna çözüm bulamayıp adayları online eğitime de başlatmadı. 2023 Ocak ayında mülakata giren 5242 aday din görevlisi 5 aydır bekletilmekteler. Aday din görevlileri ise Diyanet Akademisi Kanununda bahsedilen özlük hakları, maaş, yükümlülükler, aile birliğinin bozulması ve yaşatılan zaman kaybından memnun olmadıklarını canhıraş dile getiriyorlar.
2580₺ ile yaklaşık 8 ay eğitim görmesi planlanan 5242 kişi gündüzlü veya yatılı eğitim alabilecekler. Gündüzlü eğitim almak durumunda olanlar hem yaşadıkları yerde kira vermeleri hem de eğitim alacakları yerde kira verecek olmaları söz konusu olduğundan 2580₺ ile geçinemeyeceklerinin farkındalar.
5242 aday din görevlisi içerisinde depremden etkilenen ve evli olan birçok aday bulunduğundan mütevellit aday din görevlileri yetkililerden bir defaya mahsus atama müjdesi bekliyorlar.