Diyanet İşleri Başkanlığı sınavlarında başarılı olan 5242 kişi atama bekliyor

2580₺ ile yaklaşık 8 ay eğitim görmesi planlanan 5242 kişi gündüzlü veya yatılı eğitim alabilecekler. Gündüzlü eğitim almak durumunda olanlar hem yaşadıkları yerde kira vermeleri hem de eğitim alacakları yerde kira verecek olmaları söz konusu olduğundan 2580₺ ile geçinemeyeceklerinin farkındalar.

5242 aday din görevlisi içerisinde depremden etkilenen ve evli olan birçok aday bulunduğundan mütevellit aday din görevlileri yetkililerden bir defaya mahsus atama müjdesi bekliyorlar.