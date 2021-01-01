Diyanet İşleri Başkanlığı 78 personel alımı yapıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı 78 personel alımı için başvuru şartlarını açıkladı. Cami Rehberi ve PDR Öğretmeni olarak 78 kişiyi istihdam edecek olan Diyanet, alım şartlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 78 personel alımı başvuru şartları neler olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı PDR öğretmeni alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı PDR öğretmen alımını şu ifadelerle duyurdu:

Başkanlığın Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.​

PDR öğretmenliği başvuru şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak, ​

2. Üniversitelerin lisans düzeyinden mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Diyanet İşleri Başkanlığı cami rehberi alımı

DİB, cami rehberi personeli alımını şu sözlerle duyurdu:

Başkanlığın Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Cami Rehberi alımı yapılacaktır.

Cami rehberi başvuru şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak,

2. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

4. Sınava müracaatların son günü itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 (Kırk) puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek. (Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)​​