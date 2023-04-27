  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Togg İtalya'da üretiliyor iddiasına Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan cevap

İlk çeyrekte %478 kâr eden şirketin hissesi yerinde saydı

"TOGG alacak param yok" demişti... Akşener'in makam aracının fiyatı dudak uçuklattı

Dolar bizi terk etti! Dolar için şok sözler diyen o isim herkesi şaşırttı! Doları olan yatırımcıyı korkuttu! Doların fiyatı kaç TL?

Aydın Doğan o şirketini Ruslara sattı

Bakan Karaismailoğlu: Bakü’ye kadar hızlı trenle gideceğiz

Haddini fazlasıyla aştı... HDP Pervin Buldan bu kez de TOGG'u hazmedemedi

Bakan Varank'tan flaş açıklama! 12 ay içinde başlıyor

Rusya, yabancı şirketin varlıklarına el koydu! Bu sefer 10 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Ekrem, kendini rezil etmek için mücadele etmeye devam ediyor
Aktüel Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alacak
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alacak

Yeniakit Publisher
2023-04-27 00:57:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 sözleşmeli personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 235'i kadın, 444'ü erkek 679 aşçı, 1118'i kadın, 853'ü erkek toplam 1971 temizlik personeli, 746'sı kadın, 1091'i erkek olmak üzere de toplam 1837 koruma ve güvenlik görevlisi ile 51 şoför alımı yapılacak.

Adayların 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

Başvurular 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23