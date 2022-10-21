Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kritik imza

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında, dini alanlarda iş birliği yapmak üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları Arasında Dini Alanda İş birliği Protokolü' imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada sözlerine kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31'inci yıl dönümünü ve Karabağ Zaferi'nin yaklaşan ikinci yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde üye ülkelerin dini konularından sorumlu kurumları arasında iş birliğini geliştirmek için gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsünün Azerbaycan'da düzenlendiğini söyleyen Erbaş, "Hepimizin en önemli gayesi din-i mübin-i İslam'a hizmet etmek, İslam'ın daha iyi öğrenilmesi ve dünyanın en ücra köşesine kadar tebliğ edilmesi yolunda büyük bir çaba sarf etmektir. Bu ulvi gayeye ulaşmak da ancak hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak mümkün olacaktır" dedi.

Erbaş, İslam dininin mensupları ve temsilcileri olarak mesuliyetlerinin farkında olduklarını belirterek, gerçekleştirecekleri bütün faaliyetleri bu sorumluluk bilinciyle yerine getireceklerini ifade etti.

'Bugün dünya, İslam'ın aydınlık ilkelerini, hoşgörü ahlakını, kardeşlik hukukunu görmeye her zamankinden daha çok muhtaçtır'

İnanç, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü, barış ve huzur gibi ulvi değerlerle tezyin edilen ve bizlere miras kalan İslam medeniyetinin, barış ve esenlik mesajını bu mirasın varisleri olarak bizler insanlığa ulaştırmaya gayret edeceğiz diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bugün dünya, İslam'ın aydınlık ilkelerini, hoşgörü ahlakını, kardeşlik hukukunu görmeye her zamankinden daha çok muhtaçtır. Bu amaca ulaşmak için İslam'ın özü olan ilim, irfan, bilgi ve hikmetle din hizmeti sunmalı, bunun yanında çocukların ve gençlerin daha nitelikli bir eğitim alabilmeleri için çaba sarf etmeliyiz. Bu çaba ve gayretlerimizi inancımızın en kıymetli hazinesi olan kardeşlik üzerine bina etmeliyiz."

Ali Erbaş, konuşmasının sonunda gerçekleştirilen toplantının hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkelerimiz ve kurumlarımız arasında geçmişten bugüne var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkilerimizin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol törenine Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Müslümanlarının Dini İdare Başkanı Başmüftü Nauryzbay Taganuly, Özbekistan Müslümanları İdaresi Reisi ve Başmüftü Nuriddin Haliknazarov ile Türkmenistan Başmüftüsü Yalkap Hojaguliyev katıldı.