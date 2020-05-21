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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bazı camilerden yapılan müzik yayınına tepki:

"Bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:17:03 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bazı camilerden yapılan müzik yayınına tepki:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir Müftülüğü ses sisteminin sabote edilerek, camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınına ilişkin, "Bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Müftülüğünün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek, müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu hadiseyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildiren Erbaş, "Bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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