Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnsanlık, İslam’ın hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerine muhtaçtır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlık, İslam’ın hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerine muhtaçtır. İnsanlığı muhtaç olduğu değerlerle buluşturmak ise Müslümanların iman ve kulluk sorumluluğudur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın daveti üzerine “İslam Ülkeleri Hac Organizasyon Başkanları Bayramlaşma Buluşması” Mekke’de yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Erbaş, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür ederek, “Haccımızın makbul ve mebrur olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, haccın her yönüyle büyük bir ibadet olduğunu belirterek, “Her bir menasiki ile bizlere İslam’ın temel ilke ve değerlerini öğretir, varoluşumuzun hikmetini, yaratılışımızın gayesini hatırlatır, güzel ahlakı gösterir” diye konuştu.



“Hacda, yeryüzünün her yerinden gelen kardeşlerimizle bir ailenin fertleri gibiyiz”

Müslümanlar açısından hayatın iki vazgeçilmez ilkesi olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Birincisi bizi Allah’a imanda buluşturan tevhit, ikincisi ise bizleri kardeşlik şuurunda buluşturan vahdettir. Hac, tevhit ve vahdeti bir arada ve en güçlü şekilde yaşadığımız bir ibadettir. Tevhit inancının ve ümmet bilincinin yeryüzüne ilanıdır. Aynı inanç, aynı duygu ve aynı amaç doğrultusunda evrensel kardeşlik buluşmasıdır. Burada yeryüzünün her yerinden gelen kardeşlerimizle bir ailenin fertleri gibiyiz” dedi.

Başkan Erbaş, “Müminler ancak kardeştirler” ayet-i kerimesini hatırlatarak, bu kardeşlikte asabiyetin, dillerin, renklerin, statülerin önemi, mezhebin, meşrebin, doğu-batı ve kuzey-güney ayrımı olmadığına işaret etti.



“Hac, ahlakı bize hatırlatan ve canlı tutan büyük bir imkan ve ibadettir”

Müslümanların bir vücudun azaları gibi birbirine duyarlı olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır, bir tarağın dişleri gibi yan yanadır. Hac, bu bilinci ve ahlakı bize hatırlatan ve canlı tutan büyük bir imkan ve ibadettir. Bize düşen, burada yaşadığımız kardeşliği ve vahdeti gittiğimiz her yere götürmektir, buradan döndükten sonra da omuz omuza, yan yana kıyama durmaktır” diye konuştu.



“Müslümanlar aralarındaki iletişimi ve vahdet bilincini en güçlü hale getirmek zorundadır”

Başkan Erbaş, dünyanın küresel sorunların kuşatması altında olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“İnsanlık, İslam’ın hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerine muhtaçtır. İnsanlığı muhtaç olduğu değerlerle buluşturmak ise Müslümanların iman ve kulluk sorumluluğudur. Ancak, bu sorumluluğu gölgede bırakan çok ciddi tehdit unsurlarının Müslüman coğrafyadaki varlığını hepimiz görüyoruz. Özellikle dini değerler istismar edilerek üretilen korkunç bir fitne, tefrika ve anarşi, hayati bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bunun için Müslümanlar aralarındaki iletişimi ve vahdet bilincini en güçlü hale getirmek zorundadır.”



“İslam’ın en güzel ve doğru şekilde öğrenilmesi için ortak projeler geliştirmeliyiz”

Müslüman toplumların dini teşkilatlarının daha çok bir araya gelmesi gerektiğini belirten Başkan Erbaş, “Ortak çalışmalarımızı geliştirmeli güçlendirmeliyiz. Bilhassa din eğitimi ve öğretimi alanında güçlü çalışmalar yapmalıyız. İslam’ın en güzel ve doğru şekilde öğrenilmesi için ortak projeler geliştirmeliyiz. Din hizmeti, aile ve gençlik hizmeti gibi alanlarda beraber çalışmalıyız. Gittikçe yükselen İslam düşmanlığı-İslamofobya karşısında ortak tedbirler almalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının sonunda temsilcilerin Kurban Bayramını tebrik eden Başkan Erbaş, “Buradaki hacılarımızın sağlık ve selamet içinde ülkelerine dönmelerini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Davete, Filistin, Pakistan, Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fildişi Sahili, Kırgızistan, Moritanya, Suriye, Kuveyt, Afganistan, Endonezya, Etiyopya, İran, Tayland ve Kazakistan’ın da aralarında olduğu 30’a yakın ülkeden temsilci katıldı.