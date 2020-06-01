Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı:
"Mabetimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır"
ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrindeki Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır."