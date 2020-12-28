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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gayrimeşru ilişkileri özendiren yayınlar aileyi tahrip etmektedir"
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gayrimeşru ilişkileri özendiren yayınlar aileyi tahrip etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:57:08 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gayrimeşru ilişkileri özendiren yayınlar aileyi tahrip etmektedir"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren, sorumluluk duygusunu hiçe sayan yayınlar aileyi tahrip etmektedir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde (ADRB) görevlendirilen personele yönelik çevrim içi düzenlenen hizmet içi eğitim, Erbaş'ın verdiği ilk dersle başladı.

Burada konuşan Erbaş, bugün bireysel, sosyal ya da küresel boyutta yaşanan bütün sıkıntıların ya da güzelliklerin aileyle bir ilişkisinin olduğunu, daha iyi bir hayat için muhtaç olunan temel değerlerin öncelikle ailede hayat bulacağını, bu doğrultuda topluma ve dünyaya huzur katılacağını vurguladı.

Ailelerde yaşanan olumsuzlukların zamanla toplumun genel problemleri haline geldiğine dikkati çeken Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik yayınlar yapması medyanın en büyük ve başta gelen sorumluluğudur. Esasen, dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez. Fakat bugün aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır. Zira olumsuzlukları sıradanlaştıran, mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren, özellikle eşler arasındaki sadakati önemsizleştiren, sorumluluk duygusunu hiçe sayan yayınlar aileyi tahrip etmektedir. Ayrıca medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz aile ahlakı ve değerlerini yozlaştıran ve yıpratan her türlü söylem, tavır ve politika nesillerimize ve geleceğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır."

- "Boşanmalardaki en büyük sebep sorumsuz ve ilgisiz davranma"

Erbaş, bir sorunu çözmek için önce sorunun gerçek sebeplerinin bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre boşanmalardaki en büyük sebep, sorumsuz ve ilgisiz davranma olarak ortaya çıkmaktadır. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye, ilgisizliğe mazeret olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Başkanlığın her alanda millete rehberlik eden bir teşkilat olduğunu kaydeden Erbaş, 81 il ve ilçe müftülükleri bünyesinde hizmet veren 401 ADRB'nin ve burada görev yapan 3 bin 70 hocanın, ailelerin korunması ve güçlendirilmesi hususunda manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti sunduğunu kaydetti.

Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik hizmetlerde görevlendirilen personelin katıldığı eğitimler 4 hafta sürecek.

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