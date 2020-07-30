Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayaram namazını orada kıldıracak
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldıracak.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldıracağı açıklandı.
Diyanet İşlerinin twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.
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