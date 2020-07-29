Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya’nın dirilişi medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacak
Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla gönderdiği mektubunda "Ayasofya’nın dirilişi mazlum müminler için ümit kaynağı, medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacak" ifadesini kullandı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ayasofya’nın dirilişi, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair ümit kaynağı, medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacaktır." dedi.