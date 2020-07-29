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Kültür - Sanat

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya’nın dirilişi medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacak

Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla gönderdiği mektubunda "Ayasofya’nın dirilişi mazlum müminler için ümit kaynağı, medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacak" ifadesini kullandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:44:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya’nın dirilişi medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ayasofya’nın dirilişi, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair ümit kaynağı, medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacaktır." dedi.

 

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