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Yaşam Diyanet İşleri Başkanı böyle taşınsaydı Cumhuriyet nasıl kudururdu
Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı böyle taşınsaydı Cumhuriyet nasıl kudururdu

Yeniakit Publisher
2023-08-09 00:51:00 -

Kilise'de kardinal ya da psikopos olduğu düşünülen kişinin 12 kişi tarafından tahtırevan taşınması hiç kimse tarafından tartışılmazken, Türkiye'de bir din adamı böyle taşınsa neler olurdu? Sorusunu akıllara getirdi.

Son dönemde Türkiye'de ortaya çıkan İslam karşıtı tutum dikkat çekiyor. Yabancı bir ülkede Hristiyan bir din adamının tahtırevan üzerinde cemaatini selamlaması çok normal bir şey gibi karşılanırken, Türkiye'deki sözde laiklerin İslam karşıtı tavırları akıllara geliyor.

Yalan yanlış Diyanet ve din adamlarını hedef alan kesim herhalde böyle bir olay Türkiye'de olsa kudurdu.

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