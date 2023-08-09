Diyanet İşleri Başkanı böyle taşınsaydı Cumhuriyet nasıl kudururdu

Son dönemde Türkiye'de ortaya çıkan İslam karşıtı tutum dikkat çekiyor. Yabancı bir ülkede Hristiyan bir din adamının tahtırevan üzerinde cemaatini selamlaması çok normal bir şey gibi karşılanırken, Türkiye'deki sözde laiklerin İslam karşıtı tavırları akıllara geliyor.

Yalan yanlış Diyanet ve din adamlarını hedef alan kesim herhalde böyle bir olay Türkiye'de olsa kudurdu.