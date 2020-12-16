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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:05:07 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın yatsı namazının ardından Hacıbayram Camii'nde gerçekleştirilecek programda, duayı Başkan Erbaş okuyacak.

Program, Diyanet TV, TRT ve özel televizyon kanalları ile Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından saat 19.40'da canlı yayınlanacak.


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