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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Hutbelerde bunu sakın yapmayın
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Hutbelerde bunu sakın yapmayın

Yeniakit Publisher
2023-10-09 14:37:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Hutbelerde bunu sakın yapmayın

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda yapılan seminerde konuşan Başkan Erbaş, çok önemli bir eğitimin açılışını yaptıklarını belirterek, her cuma namazında 20 milyon civarında insana hitap edildiğini ve bunun başka dinlerde olmadığını ifade etti.

Cami görevlilerine yönelik düzenlenen “Etkili Hutbe Sunumu Rehber Öğretici Semineri”nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hikmetle güzel öğüdün toplandığı en önemli uygulama hutbedir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerde hutbe hizmetlerinin etkinlik ve verimliğini artırmak amacıyla cami görevlilerine yönelik düzenlenen “Etkili Hutbe Sunumu Rehber Öğretici Semineri”nin açılışına katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda yapılan seminerde konuşan Başkan Erbaş, çok önemli bir eğitimin açılışını yaptıklarını belirterek, her cuma namazında 20 milyon civarında insana hitap edildiğini ve bunun başka dinlerde olmadığını ifade etti. Erbaş, İslam dışındaki diğer dinlerde hutbe gibi bir uygulamanın olmadığına işaret ederek, “Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Allahu Teala hiçbir şeyi oluruna bırakmamış ki, çok önemli konularda hemen ayet-i kerimeyle önümüzü açmış, aydınlatmış. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de; ‘Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et’ buyurmuştur. Hikmetle güzel öğüdün toplandığı en önemli uygulama hutbedir” ifadelerini kullandı.

“Hutbede başka şeylerle ilgilenmek hutbenin sıhhatine zarar verir”


Hutbeyi dinlemenin ibadet olduğunu dile getiren Erbaş, “Hutbe dinlemek namazdandır, cuma namazının bir parçasıdır. Başka şeylerle ilgilenmek, telefonlarla oynamak hutbenin sıhhatine zarar verir” diye konuştu.

“Gençler ve çocuklar çok önemli


Başkan Erbaş, hutbelerde çocuklara ve gençlere ulaşılması gerektiğine vurgu yaparak, “Gençleri ve çocukları camiye çekebilmek için neler yapmamız lazım, hutbemizi çocukların, gençlerin anlayabileceği bir tarzda sunmak için neler yapmamız lazım? Bizim için gençler ve çocuklar çok önemli” ifadelerini kullandı.
Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da katıldı.
Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde 111 kursiyer 5 gün sürecek seminerde hizmet içi eğitim alacak.

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